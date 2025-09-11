DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições nesta quarta-feira

10/09/2025 | 07:29
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Linha 4-Amarela ainda funciona com restrições na manhã desta quarta-feira, 10, em razão do descarrilamento de parte de um trem da linha registrado no dia anterior, terça-feira, 9.

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

"Para reduzir o impacto aos clientes durante o horário de pico, nove ônibus do serviço exclusivo da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, continuarão com a operação estendida até a Estação São Paulo-Morumbi, com parada na Estação Vila Sônia", disse a concessionária que administra a linha.

O descarrilamento aconteceu na manhã desta terça-feira, por volta das 10h, entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, zona sul da cidade. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.

Veja algumas alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem seguir a viagem:

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz

- Linha 2-Verde: Conexão em Paulista

- Linha 3-Vermelha: Conexão em República

- Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz

- Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.