Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições nesta quarta-feira

A Linha 4-Amarela ainda funciona com restrições na manhã desta quarta-feira, 10, em razão do descarrilamento de parte de um trem da linha registrado no dia anterior, terça-feira, 9.

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

"Para reduzir o impacto aos clientes durante o horário de pico, nove ônibus do serviço exclusivo da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, continuarão com a operação estendida até a Estação São Paulo-Morumbi, com parada na Estação Vila Sônia", disse a concessionária que administra a linha.

O descarrilamento aconteceu na manhã desta terça-feira, por volta das 10h, entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, zona sul da cidade. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.

Veja algumas alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem seguir a viagem:

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz

- Linha 2-Verde: Conexão em Paulista

- Linha 3-Vermelha: Conexão em República

- Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz

- Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro