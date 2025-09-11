Tribunal dos EUA mantém Cook como diretora do Fed em meio a disputa com Trump

Um tribunal federal de Washington (EUA) decidiu nesta terça-feira (9) que a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook pode permanecer no cargo enquanto luta contra os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para demiti-la.

A juíza Jia M. Cobb determinou que o presidente do Fed, Jerome Powell, e o Conselho de Diretores da instituição "sejam preliminarmente proibidos de efetivar de qualquer forma a remoção da autora Cook de sua posição como membro do Conselho de Diretores com base nos motivos declarados na carta do presidente Trump de 25 de agosto de 2025, incluindo tratá-la como se tivesse sido removida e negar ou obstruir seu acesso a quaisquer dos benefícios ou recursos de seu cargo, até a resolução deste litígio".

No dia 25 passado, Trump publicou uma carta de demissão de Cook na rede Truth Social, sob a acusação - sem provas - de que a dirigente cometeu fraude hipotecária na aquisição de duas propriedades em 2021, antes de ingressar no Fed.

Os advogados de Cook argumentaram que a demissão era ilegal porque presidentes do país só podem demitir diretores do Fed "por justa causa" - o que significa ineficiência, negligência no cumprimento do dever ou má conduta no cargo.

*Com informações da Associated Press.

