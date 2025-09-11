DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo


O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China caiu 0,4% em agosto, na comparação anual, depois de ficar estável no mês anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado veio mais negativo do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,2%. Na comparação mensal, o CPI de agosto ficou estável (0,0%).

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês teve queda anual de 2,9% em agosto, após recuo de 3,6% em julho. O dado veio em linha com o consenso da FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires.


