Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de baixa umidade para vários Estados do País, incluindo São Paulo. Os avisos, dados nesta terça-feira (9), variam entre "perigo potencial" (sinalizado na cor amarela e de menor grau de severidade) e de "muito perigo" (cor vermelha e nível máximo de gravidade).

Para este último caso, as regiões que poderão ser afetadas são a quase totalidade dos Estados de Goiás e Tocantins; Distrito Federal; sul, centro e oeste do Maranhão; nordeste do Mato Grosso, parte do sudoeste do Piauí e extremo oeste da Bahia.

Para essas localidades, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%. "Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc)", diz o Inmet.

Um alerta menos severo, de "Perigo" também foi publicado pelo instituto. O aviso inclui as mesmas regiões já citadas - que deverão ter a severidade diminuída após a passagem das horas mais críticas da baixa umidade -, além de cidades do norte de São Paulo, áreas da parte oeste de Minas Gerais, nordeste sul-matogrossense, além de regiões do interior dos Estados da Bahia, Maranhão Tocantins e Piauí também.

"Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz", informa o Inmet.

Conforme o instituto, alerta de perigo potencial por baixa umidade é mais amplo. O aviso vale para quase todo o Estado de São Paulo, parte do norte do Paraná, todos os Estados do Centro-Oeste, Minas Gerais, e grandes áreas dos Estados do Nordeste, como Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e a totalidade de Tocantins.

"Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde", diz o Inmet para as localidades cobertas pelo alerta de perigo potencial.

Na capital paulista, o volume registrado de chuva até o momento foi de 0,9 mm, o que corresponde a cerca de 1,3% dos 66,7 mm que são esperados para o mês, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas do Estado de São Paulo (CGE), nesta terça.

"Nas próximas horas a previsão é de chuva fraca e chuviscos de forma intermitente entre a tarde e a noite de hoje, mas com baixo potencial para a formação de alagamentos", acrescentou o centro.

Para quarta-feira (10), a previsão é de chuviscos na parte da manhã e termômetros marcando 15°C, em média. A temperatura máxima deve subir até os 25°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 40%.

Segundo o Inmet, a condição é resultado de uma "passagem rápida do sistema frontal pela costa paulista, e que deve provocar apenas alguma precipitação fraca na faixa litorânea de São Paulo".