DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Fitch prevê desaceleração do crescimento da China em 2025 em meio à turbulência comercial

09/09/2025 | 22:22
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Fitch espera que o crescimento na China desacelere para 4,7% em 2025, ante 5% em 2024, à medida que o impulso do comércio líquido modera e o crescimento dos gastos privados permanece contido.

Em relatório global publicado nesta terça-feira, a agência de classificação de risco diz que, quando a guerra comercial começou este ano, assumiu que a China veria uma mudança da demanda externa para a interna como o principal motor do crescimento econômico, e que as autoridades chinesas responderiam às tarifas por meio de uma combinação de estímulo fiscal e monetário.

Contudo, por enquanto, há apenas sinais provisórios de que essa rotação está em andamento. O estímulo fiscal está apoiando os gastos de capital em infraestrutura e os gastos do consumidor por meio de programas de troca de bens duráveis, diz a Fitch.

"O crescimento das vendas no varejo se fortaleceu nos primeiros meses do ano, mas os dados de julho apontam para uma demanda enfraquecida, e não esperamos que o ritmo do estímulo fiscal aumente nos últimos meses do ano", acrescenta.

Segundo o relatório, o crescimento do PIB chinês deve desacelerar no segundo semestre de 2025, após resultados fortes no primeiro semestre.

Existem riscos para as perspectivas de demanda doméstica e a Fitch acredita que a durabilidade da recuperação no consumo é incerta sem uma recuperação na confiança do consumidor, que permanece em níveis muito baixos - cerca de dois desvios padrão abaixo da média. A baixa confiança reflete, entre outros fatores, efeitos negativos de riqueza da correção em andamento no setor imobiliário.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.