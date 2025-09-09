DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Esportes

Bia Haddad mostra força e arrasa italiana Miriana Tona em estreia no SP Open

09/09/2025 | 21:47
Diário do Grande ABC


Beatriz Haddad Maia iniciou de maneira arrasadora sua participação no torneio de simples do SP Open. Principal favorita no WTA 250 do Parque Villa-Lobos, ela deu show na quadra central Maria Esther Bueno. Em apenas 1h17, a brasileira superou a italiana Miriana Tona, vinda do qualificatório, em sets diretos com duplo 6/1.

Bia Haddad arrancou aplausos das arquibancadas lotadas em diversos momentos. Para abrir 2 a 1 no primeiro set, por exemplo, buscou curta na rede, devolveu lob com grand Willy (golpe entre as pernas) e ainda avançou para definir a jogada com winner.

A parcial veio com 6 a 1 após 82% dos pontos somados no primeiro serviço, aproveitando dois de quatro break points criados na parcial, enquanto a italiana não foi feliz em suas duas oportunidades de quebra no set.

A segunda parcial começou ainda mais fácil. Agressiva, Bia Haddad abriu logo 3 a 0 com duas quebras. A mexicana diminuiu a seguir, superando o serviço da favorita. Mas perdeu outros três sets seguidos e a partida.

A adversária nas oitavas de final será a compatriota Laura Pigossi, que buscou a virada diante da norte-americana Elizabeth Mandlik, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Será o quarto confronto entre as compatriotas, com 100% de aproveitamento para a 27ª do mundo.


