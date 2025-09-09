Trump: Índia e EUA continuam negociações para resolver barreiras comerciais

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os EUA e a Índia continuam as negociações para resolver as barreiras comerciais entre os dois países.

"Estou ansioso por falar com o meu grande amigo, o primeiro-ministro Narendra Modi, nas próximas semanas. Estou certo de que não haverá dificuldades em chegar a uma conclusão bem-sucedida para os nossos dois grandes países!", escreveu o republicano na Truth Social.

Recentemente, os EUA impuseram uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos como penalidade por suas compras de petróleo russo.