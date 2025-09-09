DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Maidê Mahl: Amiga compartilha atualização do estado de saúde da atriz, um ano após resgate

09/09/2025 | 18:54
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Mariah Eveline, amiga de Maidê Mahl, que passou três dias desaparecida ano passado, revelou que a atriz está quase deixando de usar o andador.

No Instagram, ela publicou um vídeo de Maidê andando com a ferramenta e escreveu: "Se preparando para deixar o andador. Como é bom te ver se recuperando, meu bem."

Entenda o desaparecimento de Maidê

Conhecida pela interpretação como Elke Maravilha em O Rei da TV (2022) e pela série Vale dos Esquecidos, Maidê desapareceu no começo de setembro de 2024 após ser vista com uma mochila nas costas no bairro paulistano de Moema, na zona sul.

Seu sumiço mobilizou famosos e, três dias depois, em 5 de setembro, ela foi encontrada com ferimentos graves e desacordada em um hotel do centro de São Paulo. Maidê ficou um mês em coma internada na UTI e teve alta hospitalar no final de janeiro de 2025.

Em abril deste ano, ela abriu uma vaquinha online para o tratamento e a reabilitação. Desde então, é Mariah Eveline, psicoterapeuta e amiga íntima de Mariah, com quem a atriz atualmente mora, que cuida do processo de recuperação.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.