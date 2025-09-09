A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,12%

Pontos: 141.618,29

Máxima de +0,35% : 142.286 pontos

Mínima de -0,13% : 141.605 pontos

Volume: R$ 18,45 bilhões

Variação em 2025: 17,74%

Variação no mês: 0,14%

Dow Jones: +0,43%

Pontos: 45.711,34

Nasdaq: +0,37%

Pontos: 21.879,49

Ibovespa Futuro: -0,18%

Pontos: 143.540

Máxima (pontos): 144.465

Mínima (pontos): 143.340

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,83

Variação: -0,92%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,96

Variação: +0,81%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,97

Variação: -1,05%

Ambev ON

Preço: R$ 12,35

Variação: +1,73%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,53

Variação: +1,02%

Vale ON

Preço: R$ 56,12

Variação: -0,43%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,59

Variação: +3,6%

Itausa PN

Preço: R$ 11,04

Variação: -0,54%

Global 40

Cotação: 726,948 centavos de dólar

Variação: -0,96%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4358

Venda: R$ 5,4363

Variação: +0,35%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: +0,5%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4272

Venda: R$ 5,4278

Variação: estável

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6340

Variação: +0,68%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,46500

Variação: +0,25%

- Euro

Compra: US$ 1,1706 (às 18h23)

Venda: US$ 1,1711 (às 18h23)

Variação: -0,41%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3630

Venda: R$ 6,3640

Variação: -0,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5500

Venda: R$ 6,6400

Variação: +0,62%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.682,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,13%