DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Xi Jinping se reúne com primeiro-ministro de Portugal para aprimorar relações bilaterais

09/09/2025 | 18:21
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu hoje com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em Pequim, para aprimorar as relações bilaterais com Portugal e o sistema de livre comércio, segundo o Ministério de Relações Exteriores da China.

"A China está pronta para aprimorar a coordenação multilateral com Portugal, praticar conjuntamente o verdadeiro multilateralismo, defender a autoridade das Nações Unidas, salvaguardar o sistema de livre comércio e trabalhar por um sistema de governança global mais justo e equitativo", disse o governo chinês em comunicado.

As partes também devem aprimorar a comunicação estratégica, expandir a cooperação prática em inovação para alcançar beneficio mútuo e fazer bom uso de mecanismos como o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.