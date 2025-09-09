DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Fitch eleva previsão de crescimento da zona do euro em 2025 de 0,8% a 1,1% após dados melhores

09/09/2025 | 18:07
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Fitch Ratings elevou de 0,8% para 1,1% sua projeção de crescimento da zona do euro em 2025, apontando que o impacto das tarifas sobre as exportações foi "menor do que o temido" em junho. Em comunicado, a agência destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) real avançou 0,1% no segundo trimestre tanto no bloco como nos quatro maiores países da região. "Embora as principais economias tenham crescido em linha com nossa previsão, o crescimento agregado da zona do euro foi mais forte do que esperávamos", observou.

Segundo a Fitch, esse desempenho foi impulsionado por um "surto de exportações antes das tarifas". A agência prevê, no entanto, uma desaceleração no segundo semestre, após a força das exportações nos seis primeiros meses do ano. Ainda assim, reforçou que, para 2026, espera um crescimento sequencial mais forte, em grande parte devido à melhora da demanda doméstica.

O comunicado ressalta ainda que o acordo comercial entre EUA e União Europeia (UE) reduziu o risco de choque severo, mantendo a tarifa efetiva dos EUA sobre exportações europeias cerca de 3 pontos porcentuais abaixo da hipótese de longo prazo de 15%. Isso trouxe "algum alívio" a setores como automóveis e farmacêuticos, embora a incerteza sobre tarifas deva persistir.

Na frente monetária, a Fitch avalia que o Banco Central Europeu (BCE) parece ter "domado a inflação". O índice anual ficou em 2,1% em agosto, com desaceleração nos serviços. Com a surpresa positiva no crescimento, a agência afirma que "enfraquece o argumento para um corte de juros em setembro" e projeta a taxa de depósito mantida em 2%.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.