Internacional Titulo

Trump nega que ataque de Israel contra Hamas no Catar tenha sido decidido por ele

09/09/2025 | 18:03
Diário do Grande ABC


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que o ataque israelense contra o Hamas em Doha, no Catar, tenha sido uma decisão dele e garantiu que episódios semelhantes não voltarão a ocorrer no território do aliado americano. Em publicação na Truth Social, Trump declarou que essa foi uma decisão "tomada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não foi uma decisão tomada por mim".

O republicano ressaltou que "bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos EUA, que está trabalhando muito arduamente e assumindo riscos corajosamente conosco para intermediar a paz, não avança os objetivos de Israel nem dos EUA".

Trump ainda disse que determinou ao enviado especial Steve Witkoff que alertasse os cataris sobre a ofensiva. "O que ele fez, porém, infelizmente tarde demais para impedir o ataque." O presidente classificou o Catar como um "forte aliado e amigo dos EUA", e afirmou ter se sentido "muito mal" em relação ao local do ataque.

Na mesma mensagem, Trump pediu o fim imediato da guerra com a liberação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. Ele relatou ter conversado com Netanyahu logo após o episódio. "O premiê me disse que deseja fazer a paz. Acredito que este incidente infeliz possa servir como uma oportunidade para a PAZ", afirmou.

Trump também acrescentou que falou com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, a quem agradeceu pelo "apoio e amizade" aos EUA. "Assegurei que algo assim não acontecerá novamente em seu território", escreveu. Segundo o presidente, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi instruído a finalizar um Acordo de Cooperação em Defesa com o país do Golfo.


