DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

FMI reitera apoio ao programa fiscal da Argentina, após revés a Milei desestabilizar mercados

09/09/2025 | 17:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Fundo Monetário Internacional (FMI) reforçou nesta terça-feira, 9, apoio à agenda de estabilização fiscal do governo da Argentina, em meio à volatilidade dos mercados locais após a derrota do partido do presidente do país, Javier Milei, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.

Em comunicado, a porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse que o Fundo segue em colaboração estreita com as autoridades argentinas, à medida que o país implementa um programa para consolidar a estabilidade e melhorar as perspectivas de crescimento econômico. "Apoiamos o compromisso da Argentina em garantir a sustentabilidade do quadro cambial e monetário do programa, bem como a sua adesão contínua à âncora fiscal e à agenda abrangente de desregulamentação", afirma.

Em abril, a Argentina fechou um programa com o FMI que prevê a liberação total de US$ 20 bilhões em até 48 meses. A iniciativa é revisada periodicamente, condicionada ao cumprimento de uma série de metas que inclui reformas no sistema cambial.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.