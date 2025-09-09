DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Bessent diz estar confiante de que Suprema Corte apoiará as tarifas de Trump

09/09/2025 | 17:49
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 9, que está confiante de que a Suprema Corte apoiará as tarifas recíprocas do presidente do país, Donald Trump, e voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "Fed deve recalibrar juros", disse ele em entrevista na Fox Business, alegando que o BC norte-americano "cometeu muito erros" nos últimos anos.

Bessent ainda explicou que seu artigo de opinião sobre o Fed não era um plano para a nova diretoria da instituição, mas sim "um plano para o Fed valorizar a independência".

"Tenho planos para escrever algo sobre o dólar e vou escrever sobre como podemos manter o domínio da moeda americana", acrescentou o secretário.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.