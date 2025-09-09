DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Fitch eleva previsão de crescimento mundial para 2025, mas prevê desaceleração nos EUA

09/09/2025 | 17:43
A Fitch Ratings elevou moderadamente sua previsão de crescimento mundial para 2025, com base em dados melhores do que o esperado para o segundo trimestre deste ano. No entanto, agora há evidências de uma desaceleração nos EUA, com base em dados econômicos "concretos", e a Fitch espera que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial desacelere significativamente este ano.

O crescimento global agora está previsto para ser de 2,4% em 2025, um aumento de 0,2 ponto porcentual em relação ao relatório anterior, de junho, mas um arrefecimento considerável ante o avanço de 2,9% no ano passado. A previsão para a China foi elevada para 4,2% para 4,7%, a da zona do euro para de 0,8% para 1,1% e a dos EUA de 1,5% para 1,6%.

"Maior clareza sobre os aumentos tarifários dos EUA não altera o fato de que eles são enormes e reduzirão o crescimento global. E evidências de uma desaceleração nos EUA agora estão aparecendo nos dados concretos; não está mais apenas nas pesquisas de sentimento", diz o economista-chefe da Fitch, Brian Coulton.

Segundo a agência de classificação de risco, a inflação mais alta irá amortecer o crescimento real dos salários e pesar sobre os gastos dos consumidores americanos, que já desaceleraram significativamente em 2025. "O crescimento do emprego também esfriou, refletindo em parte o impacto da restrição à imigração no crescimento da força de trabalho", acrescenta.

A Fitch ainda espera que a taxa de crescimento anual média do PIB dos EUA permaneça bem abaixo da tendência, em 1,6% no próximo ano.


