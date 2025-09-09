Bolsas de NY fecham em alta, com recordes nos 3 principais índices, à espera de alívio do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 9, sem que revisões em baixa de dados de emprego nos EUA tirassem o apetite aos ativos diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) coleciona evidências para reduzir a taxa básica de juros neste mês. O Dow Jones foi destaque com ganho potencializado pela UnitedHealth. Investidores aguardam os índices de inflação nos Estados Unidos nos próximos dias, que podem influenciar nas próximas decisões de política monetária .

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,43%, aos 45.711,34 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,27%, aos 6.512,61 pontos, ambos em máximas históricas. O Nasdaq também marcou recorde histórico de fechamento, em 21.879,49 pontos, após alta de 0,37%.

Os mercados agora precificam uma chance de 8,2% de um corte de 50 pontos-base na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, em comparação com as expectativas de 10,6% na véspera. Após o corte de 25 pontos-base totalmente esperado na reunião de 16 e 17 de setembro (91,8%), os mercados agora atribuem uma chance de 70,8% de um segundo alívio monetário de 25 pontos-base na reunião de 28 e 29 de outubro, ante 76% de chance na segunda-feira.

A Unitedhealth saltou 8,72, completando quatro altas seguidas e registrando o maior ganho porcentual desde 15 de agosto, quando subiu 11,98%, segundo a Dow Jones Data. A empresa reafirmou guidance para o ano e revelou também que 78% dos membros do programa Medicare Advantage estarão em planos com classificações de qualidade de quatro estrelas ou mais, em uma escala que vai até 5.

A Apple caiu 1,48, após recuo de 0,73% na véspera. Em evento anual, a companhia apresentou um novo modelo de iPhone ultrafino, batizado de iPhone Air, que coloca a empresa em disputa em uma nova categoria com a Samsung, que inaugurou a linha S25 Edge também neste ano. Além disso, o principal produto da gigante surgiu em quatro versões neste ano: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Ainda no radar, a Long-Term Stock Exchange (LSTE) planeja pedir à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) que elimine a exigência de relatórios trimestrais, permitindo que empresas listadas divulguem resultados semestrais, segundo o The Wall Street Journal.