DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

UnitedHealth reafirma projeção de lucros para 2025; ação sobe mais de 8%

09/09/2025 | 17:37
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A UnitedHealth Group, gigante do setor de planos de saúde em dificuldades, divulgou um comunicado nesta terça-feira, 9, informando que seus negócios estão indo tão bem quanto o esperado. A empresa não tem cumprido as expectativas nos últimos anos, e a divulgação foi suficiente para desencadear uma onda de compras.

A UnitedHealth é proprietária da seguradora UnitedHealthcare, além de uma longa lista de outros negócios que incluem consultórios médicos, software de faturamento e uma administradora de benefícios farmacêuticos.

As ações caíram mais de 45% este ano e cederam 22% em um único dia em abril, devido a um corte significativo nas projeções.

Os problemas deste ano vêm após uma série de decepções relacionadas ao seu negócio Medicare Advantage, que gerencia a assistência médica para idosos nos Estados Unidos usando fundos do governo federal.

Agora, a empresa está em meio a uma reestruturação. Ela demitiu o CEO Andrew Witty e trouxe de volta Stephen Hemsley, que buscou uma expansão agressiva durante seu primeiro mandato à frente da empresa, de 2006 a 2017.

Em seu comunicado nesta terça, a UnitedHealth disse que estava reafirmando as expectativas de lucros que Witty havia estabelecido em julho.

No fechamento, a UnitedHealth subiu 8,72% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.