ASML investirá na Mistral, avaliando a startup francesa de IA em US$ 13,8 bilhões

A ASML Holding está investindo na Mistral AI, em um acordo que avalia a startup francesa de inteligência artificial em cerca de US$ 13,8 bilhões e conecta duas das principais empresas de tecnologia da Europa.

O investimento significa que, a 11,7 bilhões de euros (US$13,76 bilhões), a avaliação da Mistral mais que dobrou desde que levantou fundos no ano passado, enquanto a startup busca conquistar um espaço no mercado de IA dominado por gigantes do Vale do Silício.

A Mistral, fundada em 2023, levantou no ano passado mais de US$ 600 milhões com uma avaliação de aproximadamente $6 bilhões.

A holandesa ASML disse nesta terça-feira que está liderando a última rodada de financiamento da Mistral com um investimento de 1,3 bilhões de euros em troca de uma participação de 11% e um assento em seu comitê estratégico. Fonte: Dow Jones Newswires.

