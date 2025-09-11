DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo

ASML investirá na Mistral, avaliando a startup francesa de IA em US$ 13,8 bilhões

09/09/2025 | 17:34
A ASML Holding está investindo na Mistral AI, em um acordo que avalia a startup francesa de inteligência artificial em cerca de US$ 13,8 bilhões e conecta duas das principais empresas de tecnologia da Europa.

O investimento significa que, a 11,7 bilhões de euros (US$13,76 bilhões), a avaliação da Mistral mais que dobrou desde que levantou fundos no ano passado, enquanto a startup busca conquistar um espaço no mercado de IA dominado por gigantes do Vale do Silício.

A Mistral, fundada em 2023, levantou no ano passado mais de US$ 600 milhões com uma avaliação de aproximadamente $6 bilhões.

A holandesa ASML disse nesta terça-feira que está liderando a última rodada de financiamento da Mistral com um investimento de 1,3 bilhões de euros em troca de uma participação de 11% e um assento em seu comitê estratégico. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


