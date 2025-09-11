Silva se pronuncia após xingar Virgina e Luísa Sonza em show: 'Vou falar só com meu terapeuta'

O cantor Silva se pronunciou nesta terça-feira, 9, após um longo desabafo durante sua apresentação no Festival Vibrar, em Brasília, viralizar nas redes sociais. "Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta", escreveu o músico em seu perfil no X.

No último domingo, 7, o cantor xingou a influenciadora Virginia Fonseca, criticou nomes como Luísa Sonza, Serginho Groisman e Paula Lavigne e afirmou não ser um "cantorzinho de MPB que faz musiquinha para vocês ouvirem na Bahia".

Em seu pronunciamento, Silva buscou remediar a situação. "Música para vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia, o que eu faço nem existiria", escreveu.

"Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho", disse o cantor. Na ocasião, Silva havia reclamado de só ser chamado para cantar covers e versões no programa Altas Horas. "Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra", afirmou.

Ele, no entanto, fez questão de continuar criticando a influenciadora Virginia Fonseca. "Pra V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta", escreveu, se referindo à influenciadora.

Para finalizar, o cantor ainda escreveu "sem anistia" em seu perfil. Durante seu show no Festival Vibrar, Silva criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a movimentação política que busca anistiar os envolvidos no 8 de janeiro.

Entenda o caso

Ao longo de seu show no Festival Vibrar neste domingo, 7, Silva fez alguns desabafos sinceros ao público sobre inúmeras situações que o incomodavam no mundo artístico. Os vídeos das falas de Silva foram publicados por fãs nas redes sociais e viralizaram.

"Eu vou falar vários vai se f**** hoje... Vai se f**** Virgina, também, c******!", afirmou o músico. "Garota escrota, mano... A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm, entendeu?", disse Silva, se referindo as acusações de que Virginia Fonseca engana os seus seguidores ao divulgar jogos de apostas.

Visivelmente irritado, o músico continuou seu desabafo. "Não dá mais, galera. Eu não vou ficar aqui fazendo, tipo assim... Aí, eu sou um cantorzinho de MPB que faz musiquinha para vocês ouvirem na Bahia, entendeu? Não vou fazer".

Em outro momento, ele criticou o patrocínio que alguns artistas recebem do agronegócio. "Quem tá afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do Agro? Eu não tenho dinheiro do Agro. Eu não sou Luísa Sonza. Eu não tenho dinheiro do Agro na minha carreira, eu comecei do zero", revelou.

Sobrou até mesmo para o programa Altas Horas, no qual Silva já foi atração musical. "Serginho Groisman me chama para o programa dele só para cantar música dos outros. Nunca me chama para cantar minha música. E assim, não vou. Já deu, galera. Já deu", finalizou.