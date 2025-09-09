DGABC
Nacional

Clínica no Jardins fecha e deixa clientes sem atendimento; ao menos 7 fizeram BO

09/09/2025 | 17:11
Uma clínica de estética localizada na Rua Pamplona, no Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo, fechou as portas repentinamente e deixou diversos clientes sem atendimento. O perfil da Spa Club redes sociais também foi removido.

Em nota enviada ao Estadão, a Spa Club confirma o encerramento das atividades "de forma repentina" e diz lamentar "qualquer impacto negativo que isso tenha causado aos nossos clientes, funcionários e fornecedores."

No texto, a empresa ainda alega dificuldades financeiras acumuladas por conta da pandemia de covid. "Mesmo após o retorno das atividades no período pós-pandemia, diversas tentativas de reversão da situação foram empreendidas. Porém, no ano de 2025, as dificuldades financeiras retornaram com ainda mais intensidade, comprometendo de forma significativa a continuidade da atividade empresarial e agravando o cenário de inviabilidade."

A clínica ainda afirma não ter conhecimento "sobre qualquer investigação em curso até o presente momento". Entretanto, segundo Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, sete boletins de ocorrência contra a empresa foram registrados.

"Todos os casos encontram-se em cartório, aguardando a representação da vítima, requisito legal para prosseguimento das investigações, o que não foi feito até o momento. "


