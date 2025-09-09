Incêndio de grande proporção atinge 15 residências em Cubatão

Nesta terça-feira (9), um incêndio de grande proporção atingiu uma comunidade no Caminho Monte Serrat, na Vila dos Pescadores, em Cubatão. O fogo teria começado por volta das 14h30 e atingiu 15 residências.

A equipe do Corpo de Bombeiros combateu as chamas em conjunto com a Defesa Civil. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida.

A CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil segue monitorando a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio.

*Texto em atualização*

