Incêndio de grande proporção atinge 15 residências em Cubatão

Ainda não se sabe o que teria dado início as chamas, ninguém ficou ferido
Nesta terça-feira (9), um incêndio de grande proporção atingiu uma comunidade no Caminho Monte Serrat, na Vila dos Pescadores, em Cubatão. O fogo teria começado por volta das 14h30 e atingiu 15 residências.
A equipe do Corpo de Bombeiros combateu as chamas em conjunto com a Defesa Civil. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida.
A CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil segue monitorando a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio.
*Texto em atualização*
