Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

No litoral

Incêndio de grande proporção atinge 15 residências em Cubatão

Ainda não se sabe o que teria dado início as chamas, ninguém ficou ferido

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 16:52
FOTO: Divulgação/Defesa Civil do Estado de SP
FOTO: Divulgação/Defesa Civil do Estado de SP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Nesta terça-feira (9), um incêndio de grande proporção atingiu uma comunidade no Caminho Monte Serrat, na Vila dos Pescadores, em Cubatão. O fogo teria começado por volta das 14h30 e atingiu 15 residências.

A equipe do Corpo de Bombeiros combateu as chamas em conjunto com a Defesa Civil. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida.

A CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil segue monitorando a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio.

*Texto em atualização* 

