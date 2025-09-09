DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Catar nega que foi informado antecipadamente de ataque de Israel; Irã, Turquia repudiam ação

09/09/2025 | 16:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, negou que o país tenha sido informado antecipadamente do ataque de Israel a Doha. "As declarações que circulam sobre o Catar ter sido informado do ataque com antecedência são infundadas. O telefonema de uma autoridade americana ocorreu durante o som das explosões causadas pelo ataque israelense em Doha", afirmou Al Ansari em registro no X.

O Irã, por sua vez, condenou veemente a agressão militar ao Qatar. "O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã condena veementemente a ação criminosa do regime sionista no ataque militar contra o Catar e a tentativa de assassinato de líderes palestinos", informou o governo de Teerã em comunicado.

Caracterizando o ataque como terrorista, o Irã disse que a ação constitui uma flagrante violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e das regras fundamentais do direito internacional, além de uma clara agressão contra a soberania e a integridade territorial do Qatar.

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, também considerou a investida israelense como o sinal de que o governo de Benjamin Netanyahu pretende aprofundar o conflito e a instabilidade regional.

"Este ataque, uma clara violação do direito internacional e da soberania do Catar, também teve como alvo a segurança e a paz do nosso país irmão, o Catar. Condeno este ataque", disse Erdogan também no X.

A condenação ao movimento de Israel também foi engrossada pelo Ministério de Relações Exteriores de Portugal.

Para o governo português, o ataque viola a soberania do Qatar e aumenta o risco de escalada de violência na região. "Reforçamos que a prioridade é o cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns. A solução de dois Estados é essencial para uma paz estável", disse o ministério.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.