GCM frustra assalto e aplica multa de R$ 9 mil por pichação em São Bernardo

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo teve um fim de semana marcado por duas ocorrências de destaque: a recuperação de uma motocicleta roubada no Jardim Silvina e a prisão de um homem por pichação no Jordanópolis.



Na noite de domingo (8), durante patrulhamento na Rua Padre Léo Commissari, no Jardim Silvina, guardas avistaram três motocicletas trafegando em sentido contrário. Na aproximação, uma das motos caiu e dois suspeitos fugiram, abandonando um simulacro de arma de fogo, um capacete e um celular.



A equipe constatou que a motocicleta, uma Yamaha/FZ25 Fazer, havia sido roubada minutos antes na Avenida Capitão Casa, na Vila Jerusalém. O celular encontrado também pertencia à vítima. Todos os itens foram recuperados e levados ao 55º DP, que registrou a ocorrência.



O comandante da GCM, Eduardo dos Santos, destacou a rápida ação: “A pronta resposta da nossa corporação mostra a efetividade das rondas ostensivas no combate à criminalidade. Cada veículo recuperado e cada objeto devolvido à vítima representam mais segurança e confiança para a população de São Bernardo.”



Já na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Jordanópolis, outra equipe flagrou um homem pichando um prédio na Avenida Padre Anchieta. Ao ser abordado, ele tentou escapar pela varanda, mas foi detido. Com o suspeito, os guardas encontraram uma caneta azul usada no ato.



Levado ao 2º DP, o homem teve a prisão em flagrante confirmada e recebeu multa administrativa de R$ 9.396,72, prevista na lei municipal que pune crimes de poluição visual.



Para o subcomandante da GCM, Fábio Sampaio, a ação reforça o compromisso com a preservação do espaço urbano: “A pichação é um crime ambiental que agride o patrimônio da cidade. A GCM atua de forma firme para coibir essa prática e preservar os espaços públicos.”