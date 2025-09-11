DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Bessent volta a criticar Fed e acusa BC dos EUA de agravar desigualdades econômicas

09/09/2025 | 16:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em publicação no X nesta terça-feira, 9. Bessent acusou a autoridade monetária de ser um dos principais condutores de desigualdades econômicas no país.

"Ao não cumprir seu mandato de inflação, o Fed permitiu que as disparidades de classe e geracionais piorassem, ampliando o abismo entre detentores de ativos e americanos de baixa renda", escreveu o secretário.

Bessent acrescentou que o banco central dos EUA precisa reconquistar a independência e "parar de servir aos ricos", em detrimento do restante da população.

Mais cedo, o chefe do Tesouro já havia acusado o Fed de "sufocar" o crescimento da maior economia do planeta.


