Bessent volta a criticar Fed e acusa BC dos EUA de agravar desigualdades econômicas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em publicação no X nesta terça-feira, 9. Bessent acusou a autoridade monetária de ser um dos principais condutores de desigualdades econômicas no país.

"Ao não cumprir seu mandato de inflação, o Fed permitiu que as disparidades de classe e geracionais piorassem, ampliando o abismo entre detentores de ativos e americanos de baixa renda", escreveu o secretário.

Bessent acrescentou que o banco central dos EUA precisa reconquistar a independência e "parar de servir aos ricos", em detrimento do restante da população.

Mais cedo, o chefe do Tesouro já havia acusado o Fed de "sufocar" o crescimento da maior economia do planeta.