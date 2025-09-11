DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Governo Trump foi notificado sobre ataque de Israel ao Hamas no Catar, informa Casa Branca

09/09/2025 | 16:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira, 9, que o governo Trump foi notificado no período da manhã sobre o ataque de Israel ao Hamas no Catar. Leavitt explicou que o presidente norte-americano também conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o Emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, após os ataques. As conversas foram separadas.

"Trump espera que o infeliz incidente possa trazer paz", enfatizou ela, acrescentando que "garantimos ao Catar que ataque não voltará a acontecer no seu território".

Segundo ela, o republicano deixou claro que quer paz no Oriente Médio e que está conversando com aliados para fazer isso possível.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.