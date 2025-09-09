DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo


Stuart Craig, diretor de arte e produtor de filmes como Harry Potter e Um Lugar Chamado Notting Hill, morreu aos 83 anos neste domingo, 7.

O perfil oficial da franquia de Harry Potter no Instagram publicou uma homenagem a Craig.

"Estamos profundamente tristes com a notícia de falecimento de Stuart Craig. Sem ele, este maravilhoso mundo de imaginação e magia não teria sido possível", diz a nota publicada.

Neil Lamont, colega de profissão do diretor de arte e produtor, usou a página da British Film Designers Guild, sociedade de diretores e designers de cinema britânico, no Facebook para homenagear o amigo. "Ele nunca será esquecido. Sentiremos imensamente sua falta."

Stuart Craig começou a trabalhar como cenógrafo na década de 1960. Em 1980, teve seu primeiro trabalho como designer de produção em Saturno 3 e foi indicado ao Oscar por O Homem Elefante.

Ele recebeu o Oscar de Melhor Direção de Arte em três ocasiões: em 1983, por Gandhi, em 1989, por Ligações Perigosas, e em 1997, por O Paciente Inglês.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.