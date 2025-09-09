DGABC
Internacional Titulo

Macron indica ministro da Defesa ao cargo de premiê da França para costurar orçamento

09/09/2025 | 15:38
O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou o aliado Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, um dia após a Assembleia Nacional derrubar o premiê François Bayrou, que perdeu de forma esmagadora um voto de confiança no Parlamento.

Lecornu, de 39 anos, é ministro da Defesa e exerceu uma série de funções no governo desde a primeira eleição de Macron, em 2017.

Em comunicado confirmando a indicação, o Palácio do Eliseu revelou que Macron instruiu Lecornu a consultar as forças políticas representadas no parlamento francês para costurar um orçamento.

Lecornu será o quinto primeiro-ministro francês em dois anos, em meio à dificuldade do país em frear os gastos públicos para equilibrar a posição fiscal. No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada.

Desde então, dois premiês - Michel Barnier e - foram destituídos por conta das divergências sobre as finanças públicas.

François Bayrou, apresentou sua carta de renúncia a Macron nesta terça-feira, 9.

*Com informações da Associated Press.


