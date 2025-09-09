Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira, 9, por suspeita de envolvimento no funcionamento de uma central logística de aparelhos celulares roubados e furtados na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Os dois senegalenses foram detidos por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado. Eles foram autuados por receptação e associação criminosa. As defesas não foram localizadas.

A ação policial resultou na apreensão de 74 aparelhos, de acordo com a investigação.

Como funcionava a central de logística de celulares roubados

O esquema funcionava em um imóvel na Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo.

"Os envolvidos realizavam a ocultação e triagem dos equipamentos subtraídos para posterior distribuição. Eles não tinham contato direto com os autores dos ataques. O material chegava por meio de entregas por aplicativo", disse o Deic.

Conforme a polícia, a ofensiva tem como objetivo combater o roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. "Os levantamentos identificaram uma importante central de triagem desse tipo de produto. As informações identificaram um possível endereço onde aconteceria a operação", afirmou.

A equipe cumpriu três mandados de busca e apreensão em três unidades habitacionais na Rua Lopes de Oliveira, na Barra Funda.

Segundo a investigação, os policiais localizaram 70 celulares no apartamento 54. "Os envolvidos estavam em outras duas unidades, mas possuíam as chaves para a unidade onde a maioria dos aparelhos estavam. Cada um deles tinha dois aparelhos em seu poder", acrescentou o Deic.