João Bidu: previsões dos signos do horóscopo desta segunda-feira (15)

O que os astros reservam para você hoje, segunda-feira (15)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Inicie a semana equilibrando trabalho, família e amor! Veja os assuntos familiares e de trabalho com bom-senso e praticidade. Evite o ciúme e passe momentos tranquilos com seu par. Alerta: um amor antigo pode reaparecer e mexer com seus sentimentos.

Cor: PRETO

Palpite: 33, 14, 59

Comece a semana com ótimas ideias e criatividade em alta! Dedique-se ao trabalho, mas reserve tempo para diversão. Seu jogo de palavras é irresistível na paquera e nas redes sociais. Espere um dia de sintonia e descontração no amor. Boa semana!

Cor: CEREJA

Palpite: 45, 54, 09

A segunda-feira pede foco nas finanças e equilíbrio no trabalho! Esforço e planejamento podem trazer bons resultados para o bolso. Evite ser possessivo no amor, respire fundo e deixe o clima fluir. Lembre-se, paciência é a chave na conquista. Mantenha-se motivado!

Cor: VERDE

Palpite: 40, 23, 15

Segundou com a Lua em seu signo impulsionando a corrida pelos seus interesses. Clareza e conexão com os outros estão em alta. Usa essa chance para alcançar o que deseja. No amor, há diversão e encantos prontos para conquistar seu crush.

Cor: VIOLETA

Palpite: 08, 17, 51

Inicie a semana alinhado com seu sexto sentido e conquiste seus objetivos! No ambiente de trabalho, priorize as tarefas individuais. Aproveite o momento para descansar e aliviar tensões. No amor, mistério e sensualidade estão no ar. Surpreenda e agite!

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 54, 52

Dia para sonhar! Esteja disposto a oferecer e buscar ajuda, seja no trabalho ou na vida pessoal. Seu dia fluirá bem com a ajuda de amigos, possíveis encontros amorosos e momentos agradáveis aguardam. Aumente a sintonia no amor e aproveite a fase divertida.

Cor: LILÁS

Palpite: 20, 52, 16

Inicie a semana com foco total no trabalho e não perca a chance de brilhar. Seu charme será notável, então capriche na aparência! Nas relações amorosas, prepare-se para dialogar sobre assuntos sérios e aproveite sua popularidade na paquera!

Cor: MAGENTA

Palpite: 46, 45, 36

Comece a semana com uma dose extra de aventura e novidades. No trabalho, o conhecimento fica em alta. Estudos, viagens e conexões estão favorecidos. No amor, surpreenda! Nem a distância pode diminuir seu charme. Aproveite o dia!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 32, 23, 41

Nesta segunda, seu sexto sentido está em destaque. Espere mudanças positivas e desapegue daquilo que não faz mais sentido. Encerre ciclos antigos para dar espaço ao novo. Seu poder de sedução está a todo vapor, prometendo momentos picantes e conquistas.

Cor: ROXO

Palpite: 21, 48, 09

Início de semana com boas energias para os relacionamentos! Melhore a conexão com seus colegas, aproveite para organizar o trabalho e espere novidades no amor. Um novo romance ou um passo mais sério estão protegidos. Segunda-feira de ouro!

Cor: CREME

Palpite: 60, 35, 08

Comece a semana mergulhando no trabalho e cuidando das tarefas de rotina, mas sem deixar a saúde de lado. Os assuntos amorosos possam ficar um pouco mornos. Está no ar sinal de boas novas para quem procura emprego. Mantenha o foco!

Cor: CINZA

Palpite: 20, 54, 56

Hoje favorece conexões com os amigos e melhora suas habilidades de comunicação no trabalho. Sua sorte está em alta, tente algo novo! Seu charme está no auge, seja para novos contatos se estiver solteiro, ou para um companheiro. Espere romance e carinho.

Cor: BEGE

Palpite: 53, 50, 32