João Bidu: previsões dos signos do horóscopo neste domingo (14)

Astrólogo detalha como será o dia para Aries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes
O que os astros reservam para você hoje, domingo (14)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Domingo é dia de novas amizades! Aproveite seu jeito social, online ou off-line, e abra o coração para lances divertidos. Atenção aos mal-entendidos, mantenha o ciúme sob controle e aproveite o dia ao lado daqueles que ama!
Cor: DOURADO
Palpite: 46, 55, 30
Domine seu talento com o dinheiro, uma oportunidade de lucrar está por perto. Com a Lua em Câncer, aproveite um astral leve e os bons papos. Seja cauteloso com sua possessividade amorosa, e lembre-se que a noite favorece conquistas.
Cor: LARANJA
Palpite: 03, 21, 12
Inicie o domingo com paciência, qualquer atrito será passageiro. Sua confiança esta em alta e abre novas portas! Aproveite para se divertir com amigos e esteja aberto para novas conexões! No romance, espere por novidades e momentos descontraídos!
Cor: AZUL-CLARO
Palpite: 23, 59, 60
Apesar dos pequenos contratempos matinais, o dia será de recarga de energia. Mnatenha a cautela se for viajar e desperte interesse com seu mistério. À noite, deixe a Lua aumentar sua confiança para se dedicar a quem ama.
Cor: GOIABA
Palpite: 48, 10, 37
Domingo pede cautela nas finanças, mas traz boas vibrações mais tarde! Aproveite para realizar sonhos antigos, se aproximar dos amigos e valorizar momentos especiais. A vida amorosa está segura, embora a noite peça sossego. Curtir com amigos pode animar a paquera.
Cor: VERMELHO
Palpite: 54, 43, 16
Comece o dia se preparando para pequenos desafios, mas anime-se, o pique vai aumentar! Projetos ambiciosos e compras estão favorecidos. Solteiros, caprichem no visual! Casais, planejem o futuro juntos. À noite, conte com um clima mais leve nas relações!
Cor: PRETO
Palpite: 17, 06, 15
LEIA TAMBÉM:
Astrologia na rotina de estudos: dicas para cada signo render mais
Cautela nas viagens! Depois, aproveite para explorar novos horizontes, aprender e sair da rotina. Se conecte com pessoas e aproveite a trocar de vibrações. Cuide da saúde à noite. Descontração e amor durante o dia, mas atenção com cobranças.
Cor: VERMELHO
Palpite: 12, 57, 01
O dia pode começar tenso com amigos, mas mantenha a calma! A atração física será sua carta na manga no amor, mas prepare-se para alguns desafios. À noite, a energia da Lua em Câncer trará otimismo e diversão. Aproveite!
Cor: AZUL-TURQUESA
Palpite: 50, 13, 04
Domingo pede cautela nos relacionamentos logo cedo, porém, o astral melhora ao longo do dia. Aproveite, pois o clima é de socialização, momentos românticos e novas amizades. Seu poder de atração estará em alta à noite, ideal para conquistas!
Cor: VIOLETA
Palpite: 57, 36, 03
Inicie o domingo cuidando da saúde e evitando excessos. Cumpra suas obrigações para ter tempo para diversão e relacionamentos mais tarde. Surge um desejo de compromisso sério, porém, evite ciúmes exagerados. Astral melhora com a Lua em Câncer à noite.
Cor: AZUL
Palpite: 39, 30, 09
Domingo promissor à vista! Sua sorte está em alta, mas atenção aos gastos. Aproveite para criar memórias felizes. No amor, seja na conquista ou em um relacionamento, curta a positividade do dia e evite discussões futuras. Viva o momento!
Cor: SALMÃO
Palpite: 19, 45, 43
Domingo começa pedindo calma e um toque de diplomacia. Aproveite para curtir a família e relaxar em casa. Faça o que ama e deixe os astros mostrarem o caminho da paixão ao anoitecer. Sua noite promete amor e um astral maravilhoso.
Cor: PRATA
Palpite: 09, 36, 02
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.