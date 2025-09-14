João Bidu: previsões dos signos do horóscopo neste domingo (14)

O que os astros reservam para você hoje, domingo (14)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Domingo é dia de novas amizades! Aproveite seu jeito social, online ou off-line, e abra o coração para lances divertidos. Atenção aos mal-entendidos, mantenha o ciúme sob controle e aproveite o dia ao lado daqueles que ama!

Cor: DOURADO

Palpite: 46, 55, 30

Domine seu talento com o dinheiro, uma oportunidade de lucrar está por perto. Com a Lua em Câncer, aproveite um astral leve e os bons papos. Seja cauteloso com sua possessividade amorosa, e lembre-se que a noite favorece conquistas.

Cor: LARANJA

Palpite: 03, 21, 12

Inicie o domingo com paciência, qualquer atrito será passageiro. Sua confiança esta em alta e abre novas portas! Aproveite para se divertir com amigos e esteja aberto para novas conexões! No romance, espere por novidades e momentos descontraídos!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 23, 59, 60

Apesar dos pequenos contratempos matinais, o dia será de recarga de energia. Mnatenha a cautela se for viajar e desperte interesse com seu mistério. À noite, deixe a Lua aumentar sua confiança para se dedicar a quem ama.

Cor: GOIABA

Palpite: 48, 10, 37

Domingo pede cautela nas finanças, mas traz boas vibrações mais tarde! Aproveite para realizar sonhos antigos, se aproximar dos amigos e valorizar momentos especiais. A vida amorosa está segura, embora a noite peça sossego. Curtir com amigos pode animar a paquera.

Cor: VERMELHO

Palpite: 54, 43, 16

Comece o dia se preparando para pequenos desafios, mas anime-se, o pique vai aumentar! Projetos ambiciosos e compras estão favorecidos. Solteiros, caprichem no visual! Casais, planejem o futuro juntos. À noite, conte com um clima mais leve nas relações!

Cor: PRETO

Palpite: 17, 06, 15

Cautela nas viagens! Depois, aproveite para explorar novos horizontes, aprender e sair da rotina. Se conecte com pessoas e aproveite a trocar de vibrações. Cuide da saúde à noite. Descontração e amor durante o dia, mas atenção com cobranças.

Cor: VERMELHO

Palpite: 12, 57, 01

O dia pode começar tenso com amigos, mas mantenha a calma! A atração física será sua carta na manga no amor, mas prepare-se para alguns desafios. À noite, a energia da Lua em Câncer trará otimismo e diversão. Aproveite!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 50, 13, 04

Domingo pede cautela nos relacionamentos logo cedo, porém, o astral melhora ao longo do dia. Aproveite, pois o clima é de socialização, momentos românticos e novas amizades. Seu poder de atração estará em alta à noite, ideal para conquistas!

Cor: VIOLETA

Palpite: 57, 36, 03

Inicie o domingo cuidando da saúde e evitando excessos. Cumpra suas obrigações para ter tempo para diversão e relacionamentos mais tarde. Surge um desejo de compromisso sério, porém, evite ciúmes exagerados. Astral melhora com a Lua em Câncer à noite.

Cor: AZUL

Palpite: 39, 30, 09

Domingo promissor à vista! Sua sorte está em alta, mas atenção aos gastos. Aproveite para criar memórias felizes. No amor, seja na conquista ou em um relacionamento, curta a positividade do dia e evite discussões futuras. Viva o momento!

Cor: SALMÃO

Palpite: 19, 45, 43

Domingo começa pedindo calma e um toque de diplomacia. Aproveite para curtir a família e relaxar em casa. Faça o que ama e deixe os astros mostrarem o caminho da paixão ao anoitecer. Sua noite promete amor e um astral maravilhoso.

Cor: PRATA

Palpite: 09, 36, 02