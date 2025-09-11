Ele toca com o rei. Um maestro, uma orquestra. Com os Parlapatões. O compositor, a atriz... ...dois irmãos muito unidos.

NOME DE RUA

O José Versolato é o nome da avenida atrás do Shopping Metrópole, em São Bernardo. Um dos filhos de Antônio e Maria.

Verginia Versolatto

Muitas vezes não sabemos que nos palcos, cinema, TV, espetáculos diversos, há muito de Grande ABC. Nesta semana especial da Memória, nosso trio de colaboradores começa a falar de alguns nomes e de uma instituição, a Orquestra Versolato.

Pelos caminhos da música e arte, nos aventuramos a dizer que existe um bocadinho da centenária Vila Baeta Neves.

III Capítulo

Música e Arte

Texto

Verginia Versolatto

Júlio Versolato

Odamar Versolatto

Sábado em Memória:

Música e Arte - II

O SAXOFONISTA

O amor pela música e pela família é representado por Ubaldo Versolato, saxofonista. Ele participou de concertos com Tom Jobim, Milton Nascimento, Edu Lobo, Hermeto Paschoal e Egberto Gismonti. Faz parte da banda do cantor Roberto Carlos desde 2009. Lançou seu CD solo “Portal” em março de 2018 pelo selo Kuarup.

A ORQUESTRA

A conceituada Orquestra Versolato é que é pioneira em eventos sociais e celebrações grandiosas, sob a direção de

Júlio Versolato, um renomado maestro, vice-presidente da Ordem dos Músicos do Brasil e presidente do Instituto

Jovens do Amanhã.

MULTIARTISTA

Renata Versolato é cantora, coaching vocal, produtora, atriz e palhaça desde 2010 no Grupo "Parlapatões", com

produções como "Godspell” e "O Rei da Vela".

Participou do "The Voice Brasil 7" e atualmente é cantora no Baretto (Nomeado pela revista Wallpaper* como bar número 1 do mundo).

Fez parte da banda Bolero Freak, trabalhou na Turma da Mônica.

MÚSICO E PRODUTOR

Léo Versolato, produtor, compositor de trilhas para cinema e TV, especializado em violão, baixo elétrico e piano, ele acumula prêmios. Tem um álbum autoral já lançado e um segundo em produção. Ele é irmão da Nanda.

ATRIZ

Fernanda (Nanda) Versolato, atriz formada pelo curso de teatro Célia Helena, está atualmente em cartaz com a peça “Trilogia Wesker”, de Arnold Wesker, pela Companhia Bípede de Teatro Rupestre, no Espaço Parlapatões, em São

Paulo. Ela é irmã do Léo.

Crédito das fotos 1, 2, 3, 4 e 5 – Álbuns pessoais

CÂMERAS. AÇÃO...

1 – Ubaldo Versolato: um acorde para o rei

2 – Júlio Versolato e orquestra: pioneirismo

3 – Renata Versolato: o canto que emociona

4 – Léo Versolato: produção e composição

5 – Fernanda Versolato: atriz em cartaz

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 11 de setembro de 1975 – Edição 2848

MANCHETE – Superintendência de Polícia da Grande São Paulo em Santo André.

A revelação foi dada na véspera pelo delegado regional, Ari José Bauer. A repartição estava instalada em São Paulo.

JUSTIÇA – Aguardava-se a nomeação de três candidatos de Santo André que foram aprovados no último concurso para juízes, realizado pela justiça estadual: Márcio Antonio Bartoli, escrituário da 2ª Vara Cível; Mario Davis Veiga Bonorino, oficial de justiça; e Wilson Antonio dos Santos, delegado de polícia.

FUTEBOL – Pelo Torneio José Ermírio, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Saad, de São Caetano, O.

EM 11 DE SETEMBRO DE...

1895 – Professor José Bonifácio Fernandes nascia em Mogi Mirim (SP). Foi diretor dos grupos escolares de Ribeirão Pires e Senador Flaquer, em São Caetano, município onde foi líder autonomista. Está sepultado no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica.

1915 - Movimento de agosto do Hospital de Santo André, a antiga Santa Casa, hoje Hospital Municipal Dr. Newton Brandão: existiam em tratamento seis homens, uma mulher e dois menores; dos maiores, quatro eram brasileiros e três estrangeiros; realizadas 134 consultas e 29 cirurgias.

1945 – Anúncio: terreno para indústria. Vende-se em Rio Grande, SPR, com frente para a estrada de ferro e estrada de rodagem. 48.400 m2 a Cr$ 8,00 o metro. Luz e telefone. SIP – Sociedade Piratininga Ltda. Filiada ao Sindicato de Corretores de Imóveis. Rua Marconi, 131, 1º andar. Fone 4-8912.

1970 - Instalado semáforo na Avenida Dom Pedro II, cruzamento com a Rua Catequese, em Santo André, junto ao Viaduto da Acisa.

Evandro Caiafa Esquivel reassumia a Prefeitura de Diadema, depois de uma viagem de 30 dias ao Japão.

1990 - Criado o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 10-3-1991.

2024 – Há um ano, Memória noticiava o terceiro encontro dos memorialistas do Grande ABC, realizado em Mauá em 30 de agosto de 2024.

HOJE

Dia do Árbitro Esportivo

Dia do Cerrado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Itapuí e Marabá Paulista.

Em Pernambuco: Agrestina, Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Cabrobó, Carpina, Catende, Custódia, Flores, Jurema, Lagoa dos Gatos, Macaparana, Maraial, Moreno, Orobó, Ribeirão, São Caetano, São Joaquim do Monte, Serrita, Surubim, Vertentes e Vicença.

Por causa do São Caetano pernambucano, o São Caetano do Grande ABC recebeu o apêndice “do Sul”.

E mais: Ibiraçu (ES), Irani e Jaborá (SC), Itaú de Minas (MG), Jaguaruana (CE) e Jangada (Mato Grosso).

São João Gabriel Perboyre

11 de setembro

Sacerdote e professor (França, 1802 – China, 1840). A morte por tortura quando missionário na China.

Ilustração: Franciscanos