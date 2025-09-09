'Vale Tudo' sofre mudança de horário nesta terça-feira (9)

A TV Globo vai exibir o capítulo de Vale Tudo desta terça-feira (9), às 22h30, logo após a partida entre Bolívia e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A alteração na grade ocorre por conta da transmissão do jogo da Seleção. O episódio da novela, que se aproxima do fim, mostrará os desdobramentos do casamento entre César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch). O personagem tentará sair da festa após a imprensa revelar um de seus crimes. Veja o resumo.

Com a mudança, outros programas também foram readequados. A novela Êta Mundo Melhor! começa às 17h50. Os telejornais locais entram no ar às 18h30, seguidos por Dona de Mim, às 18h50. O Jornal Nacional será exibido às 19h30, antes da transmissão da partida.

O duelo entre Bolívia e Brasil será exibido em três plataformas: TV aberta pela própria Globo, Sportv nos canais por assinatura e GE TV no YouTube.

