DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Santo André

Circuito leva conhecimento a empreendedores da vila Luzita

Das 10h às 16h, comerciantes e empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no CPETR

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 08:37
Compartilhar notícia
FOTO: Alex Cavanha/PSA
FOTO: Alex Cavanha/PSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Vila Luzita, um dos principais centros comerciais de Santo André, recebe nesta quarta-feira (10) a edição itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo. Das 10h às 16h, comerciantes e empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). Os estandes serão montados no Largo do Rosário (Rua Alcides Maia X Avenida Dom Pedro I).

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense. Criado em 2018, o programa tem como objetivo levar até os empreendedores das regiões mais afastadas do Centro, informações, serviços e oportunidades de qualificação para que possam obter melhores resultados em seus negócios, sem precisar se afastar do local onde atuam. A ação conta com estandes da Sala do Empreendedor, Banco do Povo, Escola de Ouro Andreense e do CPETR. 

LEIA TAMBÉM:

Disney abre inscrições para programa de estágio no Brasil


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.