Circuito leva conhecimento a empreendedores da vila Luzita

A Vila Luzita, um dos principais centros comerciais de Santo André, recebe nesta quarta-feira (10) a edição itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo. Das 10h às 16h, comerciantes e empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). Os estandes serão montados no Largo do Rosário (Rua Alcides Maia X Avenida Dom Pedro I).

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense. Criado em 2018, o programa tem como objetivo levar até os empreendedores das regiões mais afastadas do Centro, informações, serviços e oportunidades de qualificação para que possam obter melhores resultados em seus negócios, sem precisar se afastar do local onde atuam. A ação conta com estandes da Sala do Empreendedor, Banco do Povo, Escola de Ouro Andreense e do CPETR.

LEIA TAMBÉM:

Disney abre inscrições para programa de estágio no Brasil