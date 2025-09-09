Serasa negocia dívidas nesta terça-feira com desconto de até 99%

Cerca de 10 milhões de dívidas na Serasa poderão ser negociadas nas mais de 6.000 agências dos Correios, com até 99% de desconto. Essa possibilidade de negociação, no entanto, será aberta por apenas um dia, hoje.

A negociação, que reúne mais de 1.600 empresas, está sendo oferecida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. “Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome”, informou os Correios.

De acordo com a estatal, entre as instituições participantes do mutirão estão grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

Levantamento da Serasa mostra que este ano houve recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido. De janeiro a julho, foram fechados mais de 672 mil acordos com 99% de desconto, resultado que representa aumento de 7,94% na comparação com igual período do ano anterior.

“Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, disse, por meio de nota, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A negociação pode ser feita pelo site (http://www.serasalimpanome.com.br), no

App Serasa (Google Play e App Store), ou pelo WhatsApp: (11) 99575-2096. E ainda nas Agência dos Correios: neste caso, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e de R$ 3,30 para reimpressão de 2ª via de boletos.

O primeiro passo para a negociação é baixar o app da Serasa, depois, é necessário digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

O segundo passo é selecionar a opção ‘Ver ofertas’, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo ‘Negociar’ de cada uma das ofertas”.

O terceiro passo é escolher a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecionar o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirmar as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em ‘Concluir acordo’.

O quarto passo é fazer o pagamento. Ao fechar o acordo, o cliente deve realizar o pagamento com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, deve clicar em ‘Copiar chave Pix’ e colar no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

