Fluminense recebe proposta para implantação da SAF: 'Momento decisivo na história do clube'

O Fluminense deu um passo importante no processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt recebeu oficialmente a proposta para criação da SAF tricolor. O documento foi entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners e da LZ Sports, e contou com a presença de Alessandro Farkuh, responsável pela área de Fusões e Aquisições do BTG Pactual.

A proposta será apresentada ao Conselho Deliberativo ainda nesta segunda-feira. O encontro terá caráter informativo, com esclarecimentos sobre o modelo sugerido, mas não haverá votação neste momento.

De acordo com o projeto, o modelo da SAF do Fluminense prevê a participação de um grupo de torcedores investidores que irão adquirir cotas da empresa que administrará o departamento de futebol. A estrutura foi desenhada pela Lazuli Partners, enquanto a LZ Sports ficará responsável pela gestão da nova companhia caso a operação seja aprovada.

O presidente Mário Bittencourt reforçou a importância do momento para o clube. "Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição," afirmou.

Já Alessandro Farkuh destacou a inovação do modelo apresentado. "Depois de mais de três anos de trabalho, temos a convicção de que o Fluminense está inovando e construindo um modelo único de SAF no Brasil", disse o executivo do BTG Pactual.

O sócio Carlos de Barros também comentou sobre o compromisso assumido pelo grupo de investidores. "Estou extremamente orgulhoso do grupo de tricolores que conseguimos reunir para fazer um aporte financeiro robusto que vai levar o Fluminense a um nível de competitividade adequado à exigência legítima do torcedor. Todos estamos alinhados no propósito de construir uma SAF que, ao mesmo tempo, honre a tradição e garanta competitividade para o Fluminense figurar entre os três melhores times do Brasil", declarou.

Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Corinthians neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time tricolor é o nono colocado, com 28 pontos.