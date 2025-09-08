DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Perfil

The Guardian faz perfil de Moraes: 'Juiz que inspira amor e ódio'

Matéria lista que o ministro conduziu uma série de investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro

08/09/2025 | 20:36
Compartilhar notícia
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em meio ao julgamento da trama golpista, o jornal britânico The Guardian publicou um perfil do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele é definido como um juiz que "inspira amor e ódio", além de uma das "maiores e mais controversas celebridades" brasileiras, que lidera o julgamento "histórico" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O jornal aponta que a atuação do "belicoso" e "musculoso" juiz desde a eleição do ex-presidente é o que o tornou um "herói para os progressistas" e uma "figura odiada para os devotos de Bolsonaro".

O The Guardian lista que o ministro conduziu uma série de investigações relacionadas ao ex-presidente e seus aliados e bloqueou perfis de ativistas de extrema-direita nas redes sociais ao longo dos últimos anos.

Sobre acontecimentos mais recentes, o jornal usa o inquérito das fake news para mostrar que "até alguns progressistas se preocupam que Moraes pode ter ido além de sua autoridade constitucional em sua cruzada para defender a democracia". "O inquérito foi aberto há seis anos e ainda não está claro quando as investigações vão ser concluídas ou quem exatamente foi alvo e por qual motivo", diz.

O texto traça a trajetória acadêmica e profissional de Moraes até se tornar ministro da Justiça de Michel Temer (MDB), em 2016. Trechos mencionam o "currículo invejável" e perfil "workaholic" e lembram que ele escreveu um livro sobre direito constitucional "que vendeu centenas de milhares de cópias".

"Hoje, muitos brasileiros de esquerda exaltam Moraes como o salvador da quinta maior democracia do mundo. Mas, durante seus dias de universidade, Moraes era um homem de direita", destaca a publicação, lembrando a entrevista de um amigo de Moraes ao Le Monde em 2023. Floriano de Azevedo Marques Neto afirmou que "a última coisa que ele teria no quarto seria um pôster do Che (Guevara)!".

Para dar o tom da dicotomia sobre a imagem do ministro do STF, o jornal menciona que o bilionário Elon Musk já se referiu a ele como "um ditador malvado fazendo cosplay de juiz" e conta a história do açougueiro Adauto Gomes Nascimento, de Belém (PA), que tatuou o rosto de Moraes na perna.

"Se tatuar o rosto de um juiz da Suprema Corte na perna parece uma decisão peculiar, o cenário político excepcional do Brasil ajuda a explicar a escolha", diz o jornal. 

LEIA TAMBÉM 

Flávio Bolsonaro diz que STF ''entregará cabeça de Moraes na bandeja''


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.