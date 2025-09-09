Bia Haddad cai nas duplas antes de estreia em simples no SP Open

Após uma boa campanha no US Open, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra nesta segunda-feira (8) para jogar pela primeira vez na quadra do SP Open, no Parque Villa-Lobos. A tenista local, apesar do apoio da torcida, foi eliminada logo na estreia na chave de duplas, jogando ao lado da jovem Ana Candiotto.

Em duelo totalmente brasileiro, Bia e Ana foram superadas por Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), na quadra central do torneio paulistano. Na sequência, já pelas quartas de final, Ingrid e Laura vão enfrentar as vencedoras do duelo entre Julia Riera/Ana Sofia Sánchez e Victoria Rodriguez/Leolia Jeanjean.

Bia é a grande estrela do novo torneio da WTA no Brasil, de nível 250. Número 27 do mundo e 1ª do País, ela vem de uma campanha acima da média nesta temporada no US Open, quando parou nas oitavas de final. O resultado foi um dos melhores da tenista em sua carreira em Nova York.

A boa sequência de jogos animou os fãs em meio a um ano de mais derrotas do que vitórias (13 a 24) e resultados inesperados contra rivais de menor experiência e ranking ao longo da temporada. Nas últimas semanas, porém, Bia elevou o nível do seu jogo e vem fazendo boas apresentações.

No SP Open, ela jogará em casa, na companhia de amigos e familiares. "É sempre especial ter a família e amigos por perto. Claro, existe pressão - por exemplo, quando você é cabeça de chave, quando joga diante da torcida ou enfrenta jogadoras de alto nível - mas aprendi a levar isso de forma carinhosa", disse a tenista, antes de sua estreia.

Na chave de simples, onde é a principal estrela, Bia estreará na noite desta terça-feira, por volta das 19h30. Ela vai enfrentar a italiana Miriana Tona, 246ª do mundo e que veio do qualifying.

Além de Bia, outras duas tenistas que entraram em quadra na partida de duplas desta noite vão estrear na chave de simples na terça-feira. Ana Candiotto (593ª) vai encarar a ucraniana Valeriya Strakhova (303ª), enquanto Laura (193ª) duelará com a americana Elizabeth Mandlik (257ª).

ESTRELA DO TORNEIO, AUSTRALIANA ABANDONOU NA ESTREIA POR LESÃO NO JOELHO

Uma das estrelas desta edição inaugural do evento, a australiana Ajla Tomljanovic se despediu de forma precoce ao abandonar em sua estreia. A ex-número 32 do mundo desistiu no segundo set contra a mexicana Victoria Rodriguez, em razão de dores no joelho esquerdo.

Rodriguez vencia por 6/4 e 4/2 quando Tomljanovic abandonou na rodada de abertura. Como consequência, a mexicana de 30 anos conquistou sua primeira vitória de nível WTA na carreira. Nas oitavas de final, ela enfrentará a jovem francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, que avançou ao superar a mexicana Ana Sofia Sánchez por 6/4, 4/6 e 7/6 (9/7).

Outro confronto das oitavas vai reunir a eslovaca Martina Okalova e a indonésia Janice Tjen. A primeira derrotou a australiana Arina Rodionova por 7/5 e 6/4, enquanto a segunda bateu a francesa Leolia Jeanjean por 6/2 e 6/3.