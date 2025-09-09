Bia Haddad cai nas duplas antes de estreia em simples no SP Open

A tenista local, apesar do apoio da torcida, foi eliminada logo na estreia na chave de duplas, jogando ao lado da jovem Ana Candiotto
Após uma boa campanha no US Open, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra nesta segunda-feira (8) para jogar pela primeira vez na quadra do SP Open, no Parque Villa-Lobos. A tenista local, apesar do apoio da torcida, foi eliminada logo na estreia na chave de duplas, jogando ao lado da jovem Ana Candiotto.
Em duelo totalmente brasileiro, Bia e Ana foram superadas por Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), na quadra central do torneio paulistano. Na sequência, já pelas quartas de final, Ingrid e Laura vão enfrentar as vencedoras do duelo entre Julia Riera/Ana Sofia Sánchez e Victoria Rodriguez/Leolia Jeanjean.
Bia é a grande estrela do novo torneio da WTA no Brasil, de nível 250. Número 27 do mundo e 1ª do País, ela vem de uma campanha acima da média nesta temporada no US Open, quando parou nas oitavas de final. O resultado foi um dos melhores da tenista em sua carreira em Nova York.
A boa sequência de jogos animou os fãs em meio a um ano de mais derrotas do que vitórias (13 a 24) e resultados inesperados contra rivais de menor experiência e ranking ao longo da temporada. Nas últimas semanas, porém, Bia elevou o nível do seu jogo e vem fazendo boas apresentações.
No SP Open, ela jogará em casa, na companhia de amigos e familiares. "É sempre especial ter a família e amigos por perto. Claro, existe pressão - por exemplo, quando você é cabeça de chave, quando joga diante da torcida ou enfrenta jogadoras de alto nível - mas aprendi a levar isso de forma carinhosa", disse a tenista, antes de sua estreia.
Na chave de simples, onde é a principal estrela, Bia estreará na noite desta terça-feira, por volta das 19h30. Ela vai enfrentar a italiana Miriana Tona, 246ª do mundo e que veio do qualifying.
Além de Bia, outras duas tenistas que entraram em quadra na partida de duplas desta noite vão estrear na chave de simples na terça-feira. Ana Candiotto (593ª) vai encarar a ucraniana Valeriya Strakhova (303ª), enquanto Laura (193ª) duelará com a americana Elizabeth Mandlik (257ª).
ESTRELA DO TORNEIO, AUSTRALIANA ABANDONOU NA ESTREIA POR LESÃO NO JOELHO
Uma das estrelas desta edição inaugural do evento, a australiana Ajla Tomljanovic se despediu de forma precoce ao abandonar em sua estreia. A ex-número 32 do mundo desistiu no segundo set contra a mexicana Victoria Rodriguez, em razão de dores no joelho esquerdo.
Rodriguez vencia por 6/4 e 4/2 quando Tomljanovic abandonou na rodada de abertura. Como consequência, a mexicana de 30 anos conquistou sua primeira vitória de nível WTA na carreira. Nas oitavas de final, ela enfrentará a jovem francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, que avançou ao superar a mexicana Ana Sofia Sánchez por 6/4, 4/6 e 7/6 (9/7).
Outro confronto das oitavas vai reunir a eslovaca Martina Okalova e a indonésia Janice Tjen. A primeira derrotou a australiana Arina Rodionova por 7/5 e 6/4, enquanto a segunda bateu a francesa Leolia Jeanjean por 6/2 e 6/3.
