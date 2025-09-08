DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Economia

BC oferta até 40 mil contratos de swap (US$ 2 bi) nesta 3ªF, em rolagem

08/09/2025 | 18:41
O Banco Central anunciou a oferta de até 40 mil contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 2 bilhões, nesta terça-feira, 9, em leilão que será realizado das 11h30 às 11h40. Com a operação, o BC dá continuidade à rolagem dos vencimentos de 1º de outubro de 2025. A oferta será para os vencimentos de 3 de novembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.


