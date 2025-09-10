Nona Maria Helena em Americana. Estevan na Irlanda. Ubaldo toca com o Rei Roberto. Júlio e a Orquestra Versolato. Renata, cantora e muito mais.

Nosso trio de colaboradores para mais esta nova etapa da Memória nossa de cada dia, Verginia, Júlio e Odamar, revelam muitos nomes mais.

Vamos tentar, nesta semana tão especial, focalizar também: o premiadíssimo Léo, que entre outras coisas compõe trilhas musicais para cinema e TV.

A atriz Fernanda, o saudoso estilista Ocimar, o artista plástico Odamar, Flávia a jornalista, Juliano o músico.

Os publicitários Marco e Vitor.

O campeão de natação Alexandre, o goleiro Mateus Junior, o Marcelo da patinação artística, Verginia e a história do rico handebol são-bernardense.

São todos da linhagem Versolato & Versolatto. Aprendemos com nosso trio de colaboradores que a lista não para por aí. Venham conosco.

A Família Versolato sempre preservou as tradições italianas, especialmente na culinária, com pratos como massas, pizzas e cannoli, que são preparados pela nossa nona Maria Helena Gustinelli Versolato na “Cantina das Nona”, localizada na cidade de Americana.

Temos também Estevan Versolato Carballo, 29 anos. Gastrônomo e enólogo, chef no restaurante Fumbally, Irlanda.

HISTÓRIA

Romilda Mazzo, mãe de Maria Helena, foi excelente cozinheira e a vida toda fez massas artesanais em casa.

Maria Helena, durante a pandemia, viu a oportunidade de continuar o legado da mãe. ?Se formou em Gastronomia com mais de 60 anos e começou a fazer as massas seguindo as receitas de dona Romilda. Hoje ela tem a Cantina das Nona. Os pratos são cem por cento artesanais, feitos por ela e pela filha Edna Versolatto, honrando as origens italianas.

Se for à Americana, visite a Cantina das Nona, à Rua dos Salgueiros, 233.

SORRISOS. Nona Maria Helena e o acervo familiar em Americana; Estevan, chefe em restaurante na Irlanda: raízes em São Bernardo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 10 de setembro de 1975 – Edição 2847

MANCHETE – Estação rodoviária será realidade.

Santo André vai ter sua estação rodoviária, no início de 1976, que será construída sob o Viaduto Luiz Berini, de onde partirão ônibus intermunicipais, interestaduais e linhas de turismo, a princípio para Santos e Rio de Janeiro.

NOTA DA MEMÓRIA – O Viaduto Luiz Berrini trocou de nome. É o atual Viaduto da Acisa.

A estação rodoviária anunciada virou um simples terminal, improvisado, como outros pontos igualmente provisórios.

A verdadeira rodoviária somente seria inaugurada no ano 2000 na Avenida Industrial, 1850, ao lado da Estação Ferroviária Prefeito Saladino. Ali permanece.

SANTO ANDRÉ – Lions realizada assembleia no Tênis Clube para a fundação do Corpo de Patrulheiras Mirins.

APAE celebrava seus 12 anos.

EDITORIAL – A APAE Santo André é a maior o Brasil o que por si só enaltece o trabalho heroico desenvolvido até aqui por diretores, funcionários e colaboradores em geral.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.

No Momento Memória, os 90 anos do Palestra de São Bernardo (1935-2025). Haverá um amistoso sábado próximo, no campo do Brasil, bairro Nova Petrópolis, entre os veteranos do Palestra Local e do Palmeiras, que trará Ademir da Guia e César Maluco. O jogo começa às 10h. Homenagens, encontro de gerações, confraternização.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 10 DE SETEMBRO DE...

1905 – A luz elétrica principiava. O futuro Grande ABC, então Município de São Bernardo, vivia à base de lampiões e lamparinas.

São Paulo, capital, estava mais à frente e quando a eletricidade chegava em algum setor, era um acontecimento.

Um exemplo: em setembro de 1905 era aberta concorrência para o fornecimento de luz elétrica e força motriz para o hospício dos alienados do Juqueri e suas dependências: “a capacidade será no mínimo para 100 lâmpadas de 16 velas”.

1955 - Fundado o União FC, do bairro Planalto, em São Bernardo.

1970 - Coronel Tércio Veras empossado no comando da 4ª Circunscrição do Serviço Militar, que abrangia o Grande ABC e que tinha delegacia regional em Santo André.

Jornalista Joelmir Beting proferia palestra no Tênis Clube de Santo André, a convite do Rotary. E debatia: o futuro da sociedade de consumo, a moderna tecnologia, a sociedade do lazer.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Sud Menucci. Emancipou-se de Pereira Barreto em 1959. O nome homenageia o professor paulista Sud Menucci (1892-1948).

Pelo Brasil: Areado, Capelinha e Nova Resende (MG), Imbuia (SC), Mamboré e Santa Mônica (PR) e São José do Ouro, Tucunduva e Tuparendi (RS).

HOJE

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio

Dia da Luta Contra a Gordofobia.

São Nicolau de Tolentino

10 de setembro

(Itália 1245-1305). Sacerdote agostiniano. Protetor das almas do purgatório. Pertenceu à Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho.

Escreve a Diocese de Caruaru: “São Nicolau de Tolentino nos recorda o valor da vida interior, da oração constante e da caridade silenciosa.”

Fontes: Dioceses de Caruaru e de Manaus