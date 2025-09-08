O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 16,0 bilhões em julho, informou hoje o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 10,8 bilhões.
A variação no crédito ao consumidor em junho foi revisado para baixo, de aumento de US$ 7,4 bilhões para contração de US$ 4,3 bilhões.
