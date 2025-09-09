DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Celebridades

Jennifer Aniston alimenta rumores de namoro com coach; saiba quem é

A atriz norte-americana, conhecida mundialmente por seu papel como Rachel Green na série Friends, acendeu os rumores de relacionamento com o hipnoterapeuta e coach motivacional Jim Curtis

09/09/2025 | 09:32
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


Jennifer Aniston não está mais solteira? A atriz norte-americana, conhecida mundialmente por seu papel como Rachel Green na série Friends, acendeu os rumores de relacionamento com o hipnoterapeuta e coach motivacional Jim Curtis. De forma discreta, Aniston incluiu Curtis em uma publicação feita no Instagram no último domingo, 7, onde ele aparece sutilmente em um álbum de fotos do verão.

O romance dos dois já vem se desenhando nos bastidores. No mês passado, o casal viajou à Espanha acompanhado de amigos, e desde então os rumores se intensificaram. O Daily Mail confirmou o envolvimento e revelou que Aniston é uma admiradora declarada do trabalho de Curtis.

Quem é Jim Curtis

Curtis, que conta com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, compartilha conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal, com ênfase em técnicas de hipnose.

Ele se apresenta como executivo, empreendedor, autor e coach transformacional. Sua atuação como hipnoterapeuta também vem ganhando visibilidade, especialmente entre personalidades de Hollywood.

A interação entre os dois nas redes sociais já chamava a atenção há algum tempo. Jennifer vinha curtindo publicações de Curtis há cerca de dois anos.

Em maio, ela revelou estar lendo um de seus livros, coincidindo com o período em que compartilhou com os fãs que havia recorrido à hipnose para lidar com seu medo de voar, técnica que Curtis também utiliza em seu trabalho.


