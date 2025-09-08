DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Educação

Vestibulinho das Etecs: redução da taxa de inscrição termina nesta terça (9)

Benefício garante desconto de 50% no valor da inscrição; interessados devem comprovar escolaridade e renda

Renan Soares
08/09/2025 | 15:26
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC


Candidatos ao Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza têm até esta terça-feira (9) para solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição, que tem valor integral de R$ 29. O pedido deve ser feito pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br, com envio de documentação comprobatória.

Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir dois requisitos: estar matriculado no Ensino Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou em curso pré-vestibular; além de possuir remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado.

O processo exige o preenchimento de formulário eletrônico e o envio de comprovantes de escolaridade e renda em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB. Documentos rasurados, ilegíveis ou fora da plataforma não serão avaliados. As Etecs disponibilizam computadores para candidatos que precisarem de apoio nessa etapa.

LEIA TAMBÉM:

Três Etecs do Grande ABC estão entre as 50 melhores escolas do Estado

O resultado dos pedidos será divulgado em 22 de setembro, a partir das 15h, no mesmo site. Recursos poderão ser apresentados entre os dias 23 e 24 de setembro, com resposta prevista para 6 de outubro.

O Vestibulinho classifica candidatos para ingresso, no primeiro semestre de 2026, em cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior e Especializações Técnicas. As vagas serão distribuídas entre as 228 Etecs do Estado de São Paulo, incluindo unidades do Grande ABC, com ensino público gratuito e opções em diversas áreas do conhecimento.


