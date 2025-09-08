DGABC
Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Sorte

Lotofácil da Independência: morador de São Bernardo fatura R$ 4,2 milhões

O sorteio, realizado no último sábado (6), premiou ao todo 54 apostas em diferentes regiões do país

Natasha Werneck
08/09/2025 | 15:17
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


O feriado da Independência trouxe sorte para um apostador de São Bernardo. Uma aposta simples feita na Eldorado Loterias, no bairro Baeta Neves, acertou os 15 números do concurso especial da Lotofácil da Independência e garantiu um prêmio de R$ 4.293.824,84.

O sorteio, realizado no último sábado (6), premiou ao todo 54 apostas em diferentes regiões do país, cada uma levando pouco mais de R$ 4,2 milhões. Os números sorteados foram: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

Além dos ganhadores principais, milhares de apostadores também foram contemplados em outras faixas: mais de 9,6 mil bilhetes acertaram 14 números e levam R$ 2.008 cada. Já quem marcou 13 dezenas vai receber R$ 35.

Mega-Sena acumula

Enquanto a Lotofácil distribuiu milhões em prêmios, a Mega-Sena voltou a acumular. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.911, que sorteou os números 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

O prêmio agora está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (9).


