Justiça mantém indenização de US$ 83 milhões a colunista após Trump perder recurso

Um tribunal de apelações manteve a decisão de um júri civil que determinou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve pagar US$ 83,3 milhões a E. Jean Carroll devido aos seus repetidos ataques nas redes sociais contra a colunista, após ela acusá-lo de agressão sexual.

Em uma decisão emitida nesta segunda-feira, 8, o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA rejeitou a apelação de Trump referente à indenização por difamação, alegando que "os valores das indenizações determinadas pelo júri são justos e razoáveis."

A indenização de US$ 83,3 milhões foi concedida por um júri civil devido aos ataques repetidos de Trump a Carroll, que o acusou de tê-la agredido sexualmente em uma loja de departamentos na década de 1990.

Outra decisão judicial de 2023 determinou também o pagamento de US$ 5 milhões para Carroll por agressão sexual e difamação.

Os advogados de Trump haviam solicitado um novo julgamento. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.