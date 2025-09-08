DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Livre

Santos avalia contratação do atacante argelino Billal Brahimi, ex-Nice

Jornal francês LÉquipe aponta interesse do Peixe no jogador ex-Nice

08/09/2025 | 15:01
Compartilhar notícia
Reprodução
Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Santos avalia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi, de 25 anos, que está livre no mercado desde o início de setembro, quando rescindiu contrato com o Nice, da França. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal francês LÉquipe, que apontou interesse do clube paulista em oferecer um vínculo de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Brahimi atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, posição que hoje tem como principais concorrentes Gustavo Caballero e Robinho Júnior. O argelino chegaria para aumentar as opções do técnico Juan Vojvoda e poderia reforçar o elenco mesmo após o fechamento da janela de transferências, por estar sem clube.

Na última temporada, o jogador esteve emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, onde disputou 28 partidas e marcou dois gols. Antes de chegar ao Nice, Brahimi passou por clubes como Reims, Angers e Brest, todos na França, além de ter sido revelado pelo Middlesbrough, da Inglaterra.

A possível chegada do argelino se encaixa na estratégia da diretoria presidida por Marcelo Teixeira, que vem reformulando o elenco para se afastar da zona de rebaixamento. Recentemente, o Santos anunciou as contratações dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, do meia Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz. Antes deles, já haviam sido incorporados Igor Vinícius, Mayke, Willian Arão e o próprio Caballero.

Com 22 pontos no Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa atualmente a 16ª colocação, mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será diante do Atlético-MG, no domingo (14), às 16h, na Arena MRV.

LEIA TAMBÉM:

"Corinthians renova contrato de Gustavo Henrique até 2027"


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.