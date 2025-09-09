Raízes na Itália. E no interior. Uma família eclética. Precursora da Vila Baeta. E uma descendência criativa...

Em outubro, os Versolato e/ou Versolatto de São Bernardo farão um segundo grande encontro coletivo. E a página “Memória” tem a honra de receber um estudo maravilhoso escrito por três membros da nova geração da família.

O primeiro encontro foi em 2018. Quando Memória soube do segundo, pedimos à família que destacasse alguns de seus membros, os mais velhos, os mais novos, o esportista, o economista, o modista (e logo lembramos do saudoso Ocimar Versolatto) e assim por diante.

Nos baseamos numa pauta que recebemos, aqui no Diário, em início de carreira, elaborada pelo jornalista José Louzeiro, que era o secretário de Redação. Ao nos pautar a história da família Demarchi, o saudoso Louzeiro pediu que a gente falasse dos personagens de destaque da família, que naquele ano, 1974, só não tinha (ainda) entre os Demarchi um político.

Agora, os Versolato & Versolatto, título sugerido pela Verginia, lembrando que os registros cartoriais acrescentam ou tiram um “t”, dependendo do cartorário. O título vai imortalizado no logotipo criado pelo infografista Agostinha Fratini, da Editoria de Artes do Diário.

A história da família ajuda na própria história da cidade. Vocês vão gostar.

I Capítulo

Uma história de raízes e contribuições

Texto

Verginia Versolatto

Júlio Versolato

Odamar Versolatto

Amanhã em Memória:

a gastronomia

A família Versolato possui profundas raízes na Itália. Seus ancestrais, Antônio Versolato e Maria Carmilitana

Versolato, juntamente com seus filhos Giácomo Versolato, de quatro anos, João Versolato (três) e Angela Versolato (um, falecida na infância) chegaram ao Brasil a bordo do navio Sud América, desembarcando no Porto de Santos em 1891.

Inicialmente, imigraram para Limeira e, posteriormente, se estabeleceram em São Bernardo, em busca de novas oportunidades e um futuro melhor.

A imigração italiana trouxe não apenas pessoas, mas

também uma rica cultura, tradições e um espírito de trabalho que contribuíram significativamente para o

crescimento e a diversidade da cidade.

Nossos avós chegaram a São Bernardo na década de 1920, a convite do Dr. Baeta Neves. Giacomo Versolato foi convidado a administrar a fazenda do Baeta, trazendo consigo os costumes e tradições italianas.

Logo depois, os irmãos João, Alexandre, Manoel e Luiza Versolato Marchioni se juntaram a ele, estabelecendo-se na cidade promissora. A família fincava raízes na Vila Baeta Neves e ali começou a construir uma nova vida.

A primeira residência dos Versolato em São Bernardo foi um casarão que estava ainda em construção, localizado na esquina das Avenidas Getúlio Vargas e Pereira Barreto.

Crédito da foto 1 – Fundo: Sociedade Italiana de São Bernardo; acervo: Projeto Memória

O CASARÃO. Na Estrada São Bernardo/Santo André, atual Avenida Pereira Barreto, o casarão dos Versolatto, cenário para uma foto com o ônibus/jardineira da família Setti: como referência, hoje, o Shopping Metrópole, na mesma praça do Paço Municipal

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 9 de setembro de 1975 – Edição 2846

DIA DA PÁTRIA – Povo sai às ruas para festejar Independência.

O Grande ABC celebrou o 7 de setembro (de 1975) com fanfarras e carros alegóricos num desfile cívico pelas principais ruas que atraiu milhares de pessoas.

Cobertura – Elianete Simões e Margarete Acosta; fotos: Roberto de Almeida (Almeidinha), Reinaldo Martins e Alberto Tetsuo; coordenação: Edison Motta.

FUTEBOL – EC Santo André sagrava-se campeão do Grupo B da Primeira Divisão, por antecipação, ao golear o Vasco da Gama, de Americana, por 6 a 2, domingo (7-9-1975). Com a vitória, o Santo André classificava-se às finais da “Primeirona”.

Formou o Ramalhão com Ronaldo, Robertão, Rodolfo, Flavio e Luís Augusto, Fernandinho e Sousa (Fernandes); Celso Mota, Vicente, Tulica (Luizinho) e Rômulo.

FUTEBOL 2 – Quase 15 mil pessoas, proporcionando uma renda de 60 mil cruzeiros, viram o Aliança de São Bernardo derrotar, domingo (7-9-1975), no Estádio União dos Operários, na Vila Maria, Capital, o terrível Parque da Mooca por 2 a 0, alcançando uma invencibilidade de dez jogos no “Desafio ao Galo”.

Jogou o Aliança com Tarcísio, Carlão, Mineiro, Delém e Tuta, Didi e Jaime, Ditinho (Adilson), Baitaca, Peru e Carlinhos (Celso Cachimbo).

Foi a estreia de Celso Cachimbo (ex-Santo André e São José) no Aliança.

EM 9 DE SETEMBRO DE...

1905 – Roma, 9. Mortes e desespero no Sul da Itália em consequência de terremoto na Calábria e Sicília. Foi o primeiro grande terremoto no século XX.

Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): há dias que se acha enfermo, de cama, o sr. Felippe José estimado negociante desta localidade.

1940 – Inaugurava-se a Casa do Pequeno Jornaleiro, no Rio de Janeiro, idealizada por Darcy Vargas.

NOTA DA MEMÓRIA – Desta obra e de outras entidades sociais ao longo do século XX fala com propriedade a historiadora Sandra Colucci, no livro “Entre verrinas e ditirambos: maternagem nos discursos normativos, São Paulo, 1925-1940” (Scortecci Editora, 2024).

1955 – Brilhava a bocha da região no Campeonato Paulista, com duas belas vitórias na primeira semana de setembro (de 1955): Rhodia 7, Banespa 1; Bochófilo Santo André 6, Santo Amaro 2.

Em sua edição de 9 de setembro, o Estadão publicava os nomes dos jogadores.

Rhodia: Romero, Elisio, Evangelista, Hélio, Gioppo, Leme, Elias, Vilas Boas, Germano, Avelino, Martins, Natal, Benedito, Godoy, Santi e Castellani.

Bochofilo: Letício, Boscolo, Moretti, Micheloni, Pietro, Bernardino, Fabri, Valdomiro, Vitório, Emilio, Marcolino, Vicente, Feliux, Gamba, Silvio e Egydio.

Rhodia liderava o campeonato, seguido pelo Floresta e com o Bochofilo Santo André em terceiro.

E um clássico estava marcado para 18 de setembro: Santo André e Rhodia.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Nuporanga (1885).

Pelo Brasil: Francisco Santos (PI) e Jequeri (MG).

HOJE

Dia do Médico-Veterinário. Lembra a data em que foi assinado o decreto que regularizou a profissão e o ensino da medicina veterinária no País: 9 de setembro de 1933

Dia do Administrador de Empresas

Dia da Velocidade

Dia do Cachorro-Quente.

Antonio Frederico Ozanam

9 de setembro

Beato católico, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo (Milão, Itália, 1813 – Marselha, França, 1853).

Ilustração: Paróquia Beato Ozanam (Jundiaí, SP)