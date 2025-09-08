'O Perigo de Estar Lúcida': sobre o que é o livro que Odete Roitman lê em 'Vale Tudo'

No último sábado, 6, Odete Roitman, personagem vivida por Débora Bloch na reprise de Vale Tudo, apareceu lendo o livro O Perigo de Estar Lúcida, da jornalista e ficcionista espanhola Rosa Montero, um dos destaques da última Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Na cena, Odete aparece lendo o livro, quando é distraída por César Ribeiro (Cauã Reymond).

A reação do público foi imediata. O livro publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução de Mariana Sanchez, alcançou o topo da lista dos mais vendidos em Literatura Europeia na Amazon. Na manhã desta segunda-feira, o livro figurava na posição de número 71 do ranking geral.

Em O Perigo de Estar Lúcida, a escritora mescla ensaio e ficção para entender melhor as conexões entre o criar e a loucura. O livro é resultado de um estudo sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental que Montero fez tendo como base a sua própria experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memória de grandes escritores.

No volume, a espanhola compartilha curiosidades surpreendentes sobre como nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve.