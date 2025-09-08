DGABC
Esportes Titulo

Deschamps lamenta lesão de Dembelé e Doué pela França e evita rusga com PSG: 'Não somos rivais'

08/09/2025 | 12:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, usou um tom conciliador na entrevista coletiva desta segunda-feira para tentar minimizar um atrito com o Paris Saint-Germain após as lesões dos jogadores Dembelé e Desiré Doué, que estão a serviço da seleção francesa nesta Data Fifa.

O comandante lamentou a perda dos dois atletas e disse que a sua comissão técnica agiu de forma "consciente e sistemática" na utilização não só dos dois jogadores, mas de todos os atletas no que diz respeito à carga de treinamento e utilização nas partidas.

"Fizemos as coisas de forma profissional e progressiva, como sempre trabalhamos com todos os jogadores levando em conta sua condição física. Estamos tristes porque perdemos dois nomes importantes para a partida de amanhã (contra a Islândia, em Paris)".

A diretoria do PSG reagiu de forma negativa depois que Dembelé (coxa) e Doue (panturrilha), tiveram suas contusões diagnosticadas após a vitória dos franceses sobre a Ucrânia na última sexta-feira. A agremiação parisiense classificou as lesões como "graves e evitáveis" e disse que os avisos médicos feitos foram ignorados pelos integrantes da seleção.

Sobre a postura da equipe francesa, Deschamps ficou na defensiva e não quis entrar em atrito. "Não vou responder a mais perguntas sobre este assunto e já contei o que está acontecendo. Já estive do outro lado e posso dizer que o PSG não é nosso adversário", comentou o técnico.

Em função dos problemas médicos, Dembelé deve ficar afastado por até seis semanas. A situação de Doué não é menos preocupante. O jogador pode ficar fora dos campos por até um mês. Os dois atletas já são desfalques certos na estreia do PSG na Liga dos Campeões, em duelo com o Atalanta.


