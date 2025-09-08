PM abre concurso para 2.200 vagas com salário inicial de R$ 5 mil

A Polícia Militar de São Paulo abriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso que oferece 2,2 mil vagas de soldados de 2ª classe. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.055,53.

Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender à altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, até 23 de outubro. Segundo o edital, publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) na última quarta-feira (3), as provas poderão ser aplicadas em 37 municípios paulistas, além do Distrito Federal e de estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

O processo seletivo terá várias etapas, incluindo exame de conhecimentos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, análise de conduta social e idoneidade, além da verificação documental. A recomendação é que os candidatos acompanhem diariamente os sites oficiais entre os dias 17 e 25 de novembro, período previsto para convocações.

A principal atribuição do cargo é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate a infrações penais e administrativas. O exercício da função só tem início após a conclusão do curso superior de técnico de polícia, realizado na Escola Superior de Soldados.

Desde 2023, o Governo de São Paulo já abriu 14,4 mil vagas para reforçar o efetivo. Atualmente, a PM conta com 3,5 mil soldados de 2ª classe e 645 alunos-oficiais em formação, além de 7,3 mil policiais militares já formados, entre eles 101 tenentes do quadro de saúde.

